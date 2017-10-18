1+1 media обнаружила на своих сайтах скрытую добычу криптовалюты

Группа 1+1 media выявила и остановила незаконное вмешательство в работу своих сайтов, целью которого была скрытая добыча криптовалюты Monero. Предположительно, это делалосьв интересах международного стартапа Newzmate.

Как рассказала пресс-служба медиахолдинга, департамент 1+1 digital провел расследование и обнаружил, что через API компании Newzmate в браузеры читателей новостных сайтов группы с домена api.traq.li загружался скрытый скрипт CoinHive для добычи криптовалюты Monero. Таким образом, мошенники обогащались за счет ресурсов компьютеров пользователей без их ведома.

После обнаружения программа для майнинга была удалена со всех сайтов группы.

По данным 1+1 media, программа попала на сайты после покупки сервиса электронных рассылок Traqli, разработчиком которого является Newzmate. Кроме того, редакция сайта ТСН.ua получала предложение использовать сервис рассылки бесплатно, но при условии встраивания скрипта для майнинга. Оно было отвергнуто, но упомянутый скрипт все равно был внедрен на сайты группы.

В связи с этим медиагруппа подала заявление в Департамент киберполиции Нацполиции. Также 1+1 media призывает другие медиакомпании периодически проверять код новостных сайтов и рекламных модулей на предмет сторонних программ.

В свою очередь, в компании Newzmate изданию AIN.UA сообщили, что появление соответствующего скрипта на некоторых сайтах произошло из-за ошибки во время тестирования варианта монетизации трафика с одновременной возможностью использования сервис бесплатно через майнинг криптовалюты с разрешения пользователей сайта как альтернатива рекламе.

"Майнинговый скрипт затронул не только тестового клиента, но и порядка 10% трафика других клиентов. Но мы, к сожалению, не знали, каких именно, так как скрипт запускался не на уровне конкретного сайта, а на сервере. Как только мы это обнаружили, прекратили тест и выключили скрипт полностью, а к концу дня убрали его из нашего кода. От «1+1» мы не получали никаких вопросов до этого момента. Поэтому не знали о том, что их затронула эта проблема", – объяснил руководитель Newzmate Алексей Чапко.

Напомним, в сентябре скрипт для майнинга Monero был обнаружен на сайтах медиахолдинга UMH, в частности football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua и Tochka.net. Сайты устранили скрытый майнинг, выяснив, что для майнинга криптовалюты их использовал один из партнеров.

Фото: ТК