1+1 media хочет получить международный сертификат по информбезопасности

1+1 media первой из украинских медиагрупп начала процедуру аудита на соответствие требованиям международного стандарта по информационной безопасности ISO 27001.

Как сообщает пресс-служба компании, данный сертификат покроет веб-сайты и -площадки, входящие в 1+1 media, а именно – сайты каналов «1+1», 1+1 International, «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», сайты новостных порталов TSN.ua, УНИАН, «Главред», сайты VOD-платформы 1+1 video и сервиса защиты авторских прав на контент SUDUM.

Получение сертификата предусматривает внедрение управления информационной безопасностью и модернизацию процессов контроля за рисками в направлении защиты информации. Процедура будет проходить в несколько этапов и займет не менее шести месяцев.

"Уже сегодня есть немало случаев, когда мошенники пытаются использовать данные пользователей с целью наживы и одним из последних таких примеров является наш случай, когда 1+1 media стала жертвой незаконного майнинга своих сайтов. Убеждены, что уже в ближайшем будущем диджитал будет мощным источником доходов для компании, а гарантии информационной защиты – это дополнительное конкурентное преимущество над другими медиагруппами на этом пути", – говорит директор диджитал-направления и директор по стратегии и развитию Анна Ткаченко.