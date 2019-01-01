«1+1 медиа» достигла рекордного показателя передачи потока данных в интернете

Об этом сообщает пресс-служба «1+1 медиа».

Новая инфраструктура доставки контента способна одновременно обеспечить просмотр видео в HD-качестве для 400 тыс. зрителей. В эквиваленте потребления текстового контента это сопоставимо с 2 млн пользователей, которые находятся на сайтах и приложениях группы.

Увеличение емкости канала передачи данных связано с растущим спросом на видео в интернете и желанием аудитории смотреть его в форматах HD и Full HD. Так, самыми популярными видео среди пользователей ресурсов холдинга стали спортивные трансляции, праймовые сериалы, записи концертов и шоу. Например, второй сезон сериала #Школа на платформе 1+1 video в среднем набирает около 3 млн просмотров.

«Спрос на наш контент в интернете растет. Для того чтобы обеспечить хороший пользовательский опыт для нашей аудитории в онлайне, мы постоянно модернизируем инфраструктуру доставки контента. В следующем году планируем расширить каналы передачи данных в два раза», – отмечает директор диджитал-направления «1+1 медиа» Анна Ткаченко.

Ранее медиагруппа запустила мобильное приложение 1+1 video для телефонов на Android с доступом к видеобиблиотеке, которая содержит 20 тыс. часов украинских фильмов, сериалов и шоу.