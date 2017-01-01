1+1 media distribution: планы на будущее, борьба с пиратами и многое другое

Во вторник, 28 августа, состоялся пресс-завтрак 1+1 media, на котором исполнительный директор компании Ярослав Пахольчук и директор департамента дистрибуции Андрей Мальчевский рассказали о создании нового бизнес-юнита 1+1 media distribution.
«Представляя 1+1 media distribution, мы ставим для себя задачу объединить усилия игроков индустрии для реанимации Pay TV рынка и сформировать у абонентов культуру потребления контента. Считаем, что консолидация сил правообладателей и провайдеров будет иметь ощутимое положительное воздействие на развитие платного телевидения в Украине, позволит увеличить доходы провайдеров и, соответственно, – объемы отчислений правообладателям за контент. Мы же, в свою очередь, готовы максимально способствовать созданию собственного национального продукта, который будет не только соответствовать мировому уровню, но и, в первую очередь, удовлетворит отечественного зрителя», – рассказал Ярослав Пахольчук.
Рынок Pay-TV обязан вырасти в три раза к 2021 году. Такую позицию и собирается отстаивать 1+1 media distribution. Она может показаться немного фантастичной, но сформирована на основе вполне реальных показателей. Правда, Ярослав Пахольчук отметил, что доступа к, например, статистике провайдеров, у них нет, так что представленные цифры – это результат работы аналитиков 1+1 media.
Ниже – ситуация, которую 1+1 media distribution ожидает видеть к 2021 году. Это даже не столько прогноз, сколько констатация необходимости достигнуть таких показателей. Иначе национальный рынок контента просто не будет существовать на практике. Для этого должно вырасти количество платных домохозяйств и средний ARPU (хотя бы до 102 грн), а, соответственно, и доходы операторов. Подтянуться должен и процент отчислений за контент. В такой ситуации украинские медиагруппы будут получать большую часть отчислений, соответственно качество их контента и работы в целом тоже вырастет.
Цифры немалые, но, по мнению 1+1 media distribution, вполне достижимые. Тем более, что почти все игроки рынка сходятся на том, что двигаться в этом направлении необходимо.
Согласно подсчетам аналитиков 1+1 media distribution, не менее 50% всего украинского рынка платного ТВ занимают шесть крупнейших провайдеров.
«Исходя из объема абонентской базы, крупнейшие провайдеры – это «Триолан», «Воля», конечно, Lanet, Viasat, OllTV и Megogo. Это провайдеры, которые выбрали вектор развития в сторону бизнеса, они понимают, что быстро заработать здесь и сейчас, а потом спокойно почивать на лаврах не получится. Они инвестируют, модернизируют свои сети и, соответственно, на них же формируется та услуга, которую мы хотим дать абоненту», – пояснил Андрей Мальчевский.
Правда, он подчеркнул, что базовые условия сотрудничества в целом одинаковы для всех провайдеров, независимо от абонентской базы. Конечно, есть программы лояльности для надежных и устойчивых на рынке партнеров, но никаких специальных скидок для отдельных компаний у 1+1 media нет.
Отвечая на вопрос о перспективах развития рынка HD-каналов, Ярослав Пахольчук напомнил присутствующим, что это зависит от самих телезрителей. Он сообщил, что по имеющимся у него данным, в Украине до сих пор есть зрители, которые смотрят черно-белое телевидение. Их не очень много, около 100 тыс. человек, но это все равно серьезный показатель.
Конечно, прогресс должен идти свои чередом, а новые технологии появляться и внедряться независимо от отдельных людей, которые до сих пор пользуются устаревшими. Но потенциал HD-каналов в Украине так или иначе зависит от спроса на HD и UltraHD телевизоры и интерес к таким каналам у абонентов IPTV. По словам Пахольчука, на сегодняшний день потенциал приема каналов в HD качестве в Украине – 1,5 млн абонентов, но постоянными пользователями HD-контента являются только 30% из них.
«В 2020–2021 годах наша медиагруппа будет запускать первые HD-каналы. Будет ли это пока только «1+1» или сразу два-три канала, посмотрим по спросу. Но мы уже держим руку на пульсе, находимся в постоянном диалоге с провайдерами по поводу того, как они будут отделять такие каналы от SD-каналов, есть ли спрос. Технически мы готовы – основные миллионы инвестиций в оборудование мы уже сделали. И другие медиагруппы либо уже осуществили замену оборудование, либо как раз находятся в этом процессе», – пояснил он.
Еще одним вектором деятельности 1+1 media distribution будет продолжение организованной борьбы с воровством контента.
«Я думаю, что вы слышали о такой инициативе, как "Чистое небо", – сказал Ярослав Пахольчук. – У этой инициативы были разные этапы, удачные и нет, но сейчас мы уже можем уверенно говорить о наличии конкретных результатов».
Главный результат – воровство контента стало затруднительным, многие площадки были закрыты, а некоторые просто прекратили нелегальную деятельность и теперь работают с правообладателями в правовом поле.
В любом случае, к каждой проблемной ситуации в 1+1 media distribution обещают подходить индивидуально и не рубить с плеча. Что не мешает им оставаться принципиальными в диалоге с настоящими пиратами, доводя дела до суда.