1+1 media distribution: планы на будущее, борьба с пиратами и многое другое

«В 2017 году мы получили 4% от общих доходов провайдеров. А в 2016 году не получали вообще ничего. Раньше это была такая благотворительная акция, которая, правда, длилась десятилетиями», – прокомментировал ситуацию Пахольчук.

В 2017 году доходы операторов от ТВ-трансляций составили 3,111 млрд грн при 4,7 млн платных домохозяйств в стране и средней выручке в расчете на одного абонента (ARPU) в 55 грн. 18% от этой суммы, то есть 560 млн грн – это отчисления за контент. При этом имеется достаточно сильный разрыв между долей телепросмотров украинских медиагрупп (80%) и отчислениями им за контент (22%). Международные телеканалы из отчислений за контент получили заметно больше.