1+1 media distribution: Как Плюсы представляли провайдерам обновленное портфолио своих телеканалов дистрибуции

Об успехах 2018-го, планах на 2019-й и премиум-телеканалах как драйверов продаж.
6 ноября группа 1+1 media представила провайдерам платного телевидения свое новое подразделение – 1+1 media distribution. Мероприятие под символичным названием “Плюсы в кругу друзей” собрало более 150-и представителей из разных регионов Украины. Группа показала обновленное портфолио телеканалов дистрибуции, а также наградила 10 лучших провайдеров собственной премией. Несмотря на неформальную обстановку, событие было достаточно информативным.
“Телекритика” рассказывает об услышанном. Почему группа называет “реальным” поднятие рынка Pay TV в два раза через два года – до 9 млрд гривен. Каким образом количество платных абонентов в конце 2020-го должно составить 7 млн (против нынешних 5 млн). А также вы узнаете, какой новый телепроект для “Квартала” делает Евгений Кошевой. Сколько часов контента группа переоозвучила для Paramount Comedy. И сколько часов эксклюзивного контента предлагает недавно запущенный канале Spike.
“Плюсы в кругу друзей” – это вторая большая ежегодная встреча Плюсов, организованная для провайдеров. Первая состоялась в прошлом году в закрытом формате в рамках конференции #TIM: Telecom, IT, Media. В этом году группа решила провести мероприятие в более открытом формате и сделала это отдельно от конференции, для удобности региональных провайдеров встреча прошла за день до старта #TIM.
Портфолио 1+1 media distribution сегодня – это 22 телеканала: шесть собственных («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «УНИАН ТВ» та «Бигуди»), два партнерских (“Квартал ТВ” и Paramount Comedy) и 14-ть сторонних телеканалов – 10 вещателей американской группы Viacom (Spike, Nickelodeon, Nick Jr, MTV, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Live HD, VH1 European и VH1 Classiс) и 4 – украинских киностудий FILM.UA и StarMedia (FilmUADrama, Star Cinema, Star Family и BOLT). Дистрибуция “1+1 International” – еще одного канала Плюсов, ориентирована только для заграницы.
Пакет дистрибуции Плюсов в следующем году может стать еще больше, количество может соответствовать возрасту флагманского канала группы – “1+1” в этом годы выполнилось 23 года. Об этом сообщил Иван Примаков, руководитель отдела дистрибуции 1+1 media, которым был модератором мероприятия.
Его дополнил исполнительный директор 1+1 media и директор по развитию направления Pay TV Ярослав Пахольчук: “В 2019-м году мы планируем расширить список новыми телеканалами, по которым уже ведем активные переговоры. Это абсолютно новые телеканалы как для украинского рынка, так и расширение нашего портфолио в дистрибуции. (...) 2019-й покажет новых игроков. Я думаю, вам эти телеканалы очень понравятся”.
О каких телеканалах может идти речь? Ранее уведомлялось, что телегруппа намерена запустить локальную версию киноканала с премьерными и архивными фильмами стедии Paramount – Paramount Channel.Также группа озвучивала публично планы запустить телеканал познавательного направления travel-формата.
Он напомнил, как провайдеры скептически отнеслись к прогнозам группы объема Pay TV, озвученные на презентации 1+1 media distribution журналистам, что прошла в начале сентября. Как сообщала “Телекритика”, по данным 1+1 media, в этом году провайдеры получат доход 4,211 млрд грн от 5,1 млн домохозяйств платного телевидения. План на 2021 год: рост доходов операторов в два раза – до 9 млрд грн, рост платной абонентской базы – с 5 до 7 млн семей. Доля проникновение Pay TV должна вырасти с сегодняшних 36% до 59%. Среднемесячный чек за ТВ-услугу ARPU – с нынешних 50 грн (цена для абонента в 2018), до 70 грн уже в 2019, а далее до 110 грн в 2021
На мероприятие Ярославом были озвучено несколько тезисов.
О росте рынка Pay TV.Недавно я публично показывал то, как этот рынок может развиваться. Сегодня этот рынок 4 млрд, а за два года мы хотим увеличит его больше чем в два разы – до 9 млрд. У меня есть уже много сторонников в этом деле - они присутствуют в этом зале, среди нас. Эта цифра не есть космической. Когда ты веришь в проект, а платное телевидение – это то, чем я занимаюсь, и когда ты знаешь каким образом его реализовывать, имеешь сильную команду, тогда этот проект становится реальностью. В нас сейчас идет активная подписная кампания на 2019-й. То как она проходит, говорит о том, что мы наконец-то общаемся на одном языке. Наконец-то появилось доверие у провайдеров и правообладателей. Когда мы говорим, что АRPU – минимальная цена для абонентов должна быть высокой, телевидение не должно быть бесплатным, то все меньше перекручивается вопрос “Зеонбуда”, все меньше начинают жаловаться на рекламные компании своих конкурентов, в том числе соседей по подъезду, а все больше провайдеры дают предложение того, как это можно развивать и регулировать. Регулировать не только государственным учреждением, а через договоренности, доверительные отношение и веру в общий результат. В целом 2018-й я оцениваю как очень позитивный, поскольку по всех направлениях мы имеем позитивную тенденцию. Как до недавнего финансист люблю цифры со знаком “плюс”. Плюсы – это наше все.
О росте количества абонентов Pay TV. В этом году мы вышли на круглую цифру – 5 млн абонентов платного телевидение. Мы говорим о том, что будем эту цифру еще увеличивать. Мы не всех абонентов еще подписали, на то есть разные причины, но из года в год эта цифра растет на 10-15%. В прошлом году я говорил о 4,2 млн абонентов, потом о 4,7 млн абонентов. Сегодня мы говорим о 5 млн - это та цифра, которую мы видим по результатам кампании в этом году. Никто не ожидал чуда от отключение аналога. Мы лично не ждали, что это добавит 2-3%. Но мы точно знаем, как количество абонентов платного телевидение будет расти до 7 млн. У нас соглашение подписаны с 500 провайдерами – их количество значительно выросло за год за счет IPTV-провайдеров, которых у нас очень много. Приятной тенденцией этого года стало то, что они начали выходить из тени. Ваши подсказки о том, кто является недобросовестным партнером в вашем подъезде, срабатывают, они помогают их быстрее выявлять, договариваться и развивать. За это отдельное вам спасибо. Не стыдитесь стучать – это хорошо. Тот, кто не играет по правилам, задает боль в первую очередь вам. Поэтому мы за “стукачество” в правильном русле - за то, чтобы вы помогали нам в том, чтобы они следовали правилам игры.
О кодировании спутникового сигнала.Если меня спросить, насколько я уверен, что кодирование спутника произойдет в 2019-м, я уже могу говорить со 100% уверенностью – в мае следующего года мы уже начинаем кодирование. Первые коробки (тюнеры – Ред.) приедут уже в начале декабря. Тогда же и стартует широкомасштабная информационная кампания телеканалов о том, что скоро начнется кодирование их спутниковых сигналов. Кто-то не верит в эту легенду, поскольку она существует уже больше 10 лет. Но мы легенду превратим в конкретные шаги. Это самый приоритетный проект моей команды и мы будем им заниматься.
Развитию рынка Pay TV невозможно без борьбы с пиратством, Плюсы будут и в дальнейшем защищать свой контент через участие в антипиратской инициативе “Чистое небо”. Также группа отмечает, что у нее самый высокий показатель среди медиагрупп в Украине в альтернативных системах телеизмерения ОТТ-операторов. Общая доля каналов группы 1+1 media distribution составляет 22-23% – в Oll.TV и «Ланет», 28,8% – в «Домашнее ТВ» (общий проект «Виасат» и "Киевстар").
Контент - король
Примаков акцентировал на успехах “2+2” – канал в этом году вошел в ТОП-5 по доли мужской аудитории, благодаря своим детективным сериалам и футболу. На ТЕТ были отмечены скетчкомы, на ПЛЮСПЛЮС – мультфильмы Disney и Viacom. Женский канал “Бигуди” – самый молодой канал группы, его контент – это “Семейные мелодрамы”, идинская многосерийная драма “Я говорю да, согласна”, турецкая драма “Любовь против судьбы”. “Фишка” канала “Униан” – трансляции матчей Украинской премьер-лиги.
Телеканал ситкомов Paramount Comedy, стартовавший меньше года тому назад, нашел своего зрителя достаточно быстро. В эфире вещателя 700 часов контента: “Мы стартовали в декабре прошлого года, а в январе, когда зашли в панель Nielsen, мы были на 37 позиции, сейчас мы на 31-м. Я думаю, это очень хорошая динамика в целом. Канал состоит на 100% с культового контента, которого легально практически нигде раньше не было – только на пиратских сайтах. Тогда как сейчас он доступен с украинской адаптацией в хорошем качества у нас на канале. За этот год мы адаптировали больше 700 часов контента – это очень много. Мы выполняем квоту по украинскому языку и получили хороший фидбек в соцсетях от зрителей, которые рады смотреть западный контент на украинском языке. В следующем году нас ждут каждый месяц премьеры, наши зрители смогут увидеть новые сезоны сериалов или новые сериалы в целом. В нас очень много художественных фильмов, все время обновляется библиотека. Мы всячески поддерживаем наш канал в соцсетях. Глобально на канале есть топ-сериалов – “Друзья”, “Теория большого взрыва”, “Три девицы на мели”, “Южный парк”. Лояльная аудитория приходит на них в любое время суток, показатели этих сериалов в разы превышают среднесуточную долю канала”, – рассказала Петришин.
Телеканал «Квартал ТВ», пользующийся неплохим успехом в своей нише, как результат, продакшн обдумывает запуск специального контента на этом канале. В целом же оба рассказала и ближайших планах продакшна по производству развлекательного контента. В 20-х числах Квартал планирует снимать следующие концерты “Женского квартала”. Евгений Кошевой сообщил, что кварталовцев очень порадовали рейтинги первых двух выпусков этого юмористического шоу. Его пилот снимался в Турции, на “Женский квартал”, как оказалось, мало кто ставил. В начале декабря в прокат выйдет украиноязычная комедия от Квартала – “Я ти, він, вона”.
В конце этого месяца стартуют съемки 3-го сезона “Слуги народа”, который выйдет в эфир в марте 2019-го – под президентские выборы. “Вся страна увидет “Слугу народа” в марте - понимайте как хотите”, – шутил Евгений Кошевой. Шефир добавил: “Женя забыл упомянуть об очень хорошей программе, половину выпусков которой уже отснято – это “Импрув лайт-шоу”. Ведущий – Евгений Кошевой. В следующем году мы выпускаем еще несколько сериалов, ситкомов – это “Снег на голову”, который скорее всего выйдет осенью 2019-го. Ситком “Патеки” – практически уже закончен предпроизводственный процесс”.
Иван Примаков напомнил, как провайдеры не верили в “Квартал ТВ”, но потом резко изменили свое мнение: “В 2016-м году, когда мы запускали этот канал мы столкнулись с вашим скептицизмом – вы нам говорили, что это канал повторов, что лица “Квартала 95” уже надоели зрителю. Хочу разрушить эти мифы. Каналу уже два года, он стабильно занимает позицию лучшего классического Pay TV телеканала страны”.
Какой офис в группе отвечает за украинский рынок? Главный офис корпорации находится в Нью-Йорке, в корпорации есть два подразделение – киностудия Paramount и телевизионный бизнес - Viacom International Media Networks. “Мы представляем кластер, который подчиняется лондонскому офису, в состав которого входит Восточная Европа, в том числе, Украина и страны Скандинавии”, – начала Косарева, профайл которой доступен на российском подразделении компании.
Как сообщала “Телекритика”, 1 сентября стартовала дистрибуция нового телеканала Spike с частичной адаптацией сериалов на украинском языке. Он является киносериальным каналом, его целевая – люди 25-44 года, вещатель одинаково хорошо смотрят и женщины и мужчины. У вещателя 1200 премиального контента в год, акцентировала Косарева. В его эфире – сериалы “Лютер”, «Шерлок», «Острые козырьки», «Форс-мажоры», «Фарго», “Стартап”, “Доктор Хаус” и др. Каждый месяц на канале выходит по две эксклюзивные премьеры (имеются в виду тайтлы). Среди линейки реалити - "Мастер тату", “Облава на прораба” и “Топ Гир”. Добавляют программную сетку фильмы - в основном, экшны, боевики.
Телеканал Nick Jr. предназначен для малых детей до 6 лет, в год вещатель транслирует больше 1000 часов контента. Хиты канала – “Щенячий патруль”, “Нелла – отважная принцесса”. В компании сделали ставку на новый мультсериал “Отважные птенцы”, который должен стать еще одним хитом канала. Еще один новый мульт – “Бекка”, создавался больше 10 лет, его нарисованные герои напоминают лялек-мотанок. Канал развлекает и обучает, он доступен на пяти направлениях – изучение английского языка, основ математики, физики, познание мира (изучение профессией, в частности) и развитие коммуникативно-творческих способностей (как общаться, дружить и т.п.).
Nickelodeon – это телеканал для детей постарше, в год на канале доступно до 400 новых эпизодов контента. Программирование вещателя сегодня - это детские мультфильмы, мультфильмы, которые дети смотрят с родителями (в частности, “Черепашки-ниндзя”) и сериалы (“Новые черепашки-ниндзя”, “Команда рыцарей” и др.), в которых играют дети. Анимационный контент имеет долгий производственный процесс. На создании одной серии “Губки Боба”, к примеру, уходит 9 месяцев.
Телеканал MTV в Украине доступен в оригинальной озвучке: “Это позволяет украинской молодежи быть на одной волне со своими сверстниками в других европейских странах”, – говорит Мария. Если в 1981-м канал начинал как музыкальный, то сегодня он стал развлекательным, один из основных жанров – реалити об отношениях (“Экс на пляже”). Самое популярное шоу канала в мире – Jersey Shore (также об отношениях), местную адаптацию которого недавно запустила Польша на местном MTV. В числе упомянутых шоу было названо также реалити “Малышка на миллион” – в котором показано как мама пытается заработать на ребенке, сделав из него влогера. Музыкальных телеканалов холдинг предлагает сразу 6: на канале MTV Live HD можно посмотреть концерты исполнителей, остальные вещатели - клиповые (MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, VH1 Classic и VH1 European).
Чтобы наградить лучших провайдеров-партнеров на Плюсах придумали целую премию под названием "Ориентир на ценности", утешительным призом которой была статуэтка. Церемония награждение и закончила мероприятие. Победитель в номинации "Ответственность" – стал одесский провайдер BRIZ. В номинации "Уважение и любовь" статуетка досталась ОТТ-оператору TRINITY. В номинации "Честность" победила компания Меgogo. "Дистрибьютор идей" - киевский провайдер “Павутина.нет”. Номинация "Смелость", как и стоило было ожидать, досталась киевскому провайдеру “Информационные технологии”, с которым у трех телегрупп был конфликт в октябре. Победитель в номинации "Провайдер года” по версии “1+1" стала компания “ВОЛЯ”, а "провайдером года” по версии каналов Star Cinema, Star Family и BOLT - TRIOLAN. Последний в этому году впервые, после длинного перерыва, запустил в свои пакеты платные телеканалы. Победитель в номинации "Провайдер года по версии канала Kvartal TV" – LANET. Победитель в номинации "Проверено временем" – компания “Николаевское кабельное телевидение”.