1+1 media distribution: Как Плюсы представляли провайдерам обновленное портфолио своих телеканалов дистрибуции

На мероприятие Ярославом были озвучено несколько тезисов.

О росте рынка Pay TV.Недавно я публично показывал то, как этот рынок может развиваться. Сегодня этот рынок 4 млрд, а за два года мы хотим увеличит его больше чем в два разы – до 9 млрд. У меня есть уже много сторонников в этом деле - они присутствуют в этом зале, среди нас. Эта цифра не есть космической. Когда ты веришь в проект, а платное телевидение – это то, чем я занимаюсь, и когда ты знаешь каким образом его реализовывать, имеешь сильную команду, тогда этот проект становится реальностью. В нас сейчас идет активная подписная кампания на 2019-й. То как она проходит, говорит о том, что мы наконец-то общаемся на одном языке. Наконец-то появилось доверие у провайдеров и правообладателей. Когда мы говорим, что АRPU – минимальная цена для абонентов должна быть высокой, телевидение не должно быть бесплатным, то все меньше перекручивается вопрос “Зеонбуда”, все меньше начинают жаловаться на рекламные компании своих конкурентов, в том числе соседей по подъезду, а все больше провайдеры дают предложение того, как это можно развивать и регулировать. Регулировать не только государственным учреждением, а через договоренности, доверительные отношение и веру в общий результат. В целом 2018-й я оцениваю как очень позитивный, поскольку по всех направлениях мы имеем позитивную тенденцию. Как до недавнего финансист люблю цифры со знаком “плюс”. Плюсы – это наше все.

О росте количества абонентов Pay TV. В этом году мы вышли на круглую цифру – 5 млн абонентов платного телевидение. Мы говорим о том, что будем эту цифру еще увеличивать. Мы не всех абонентов еще подписали, на то есть разные причины, но из года в год эта цифра растет на 10-15%. В прошлом году я говорил о 4,2 млн абонентов, потом о 4,7 млн абонентов. Сегодня мы говорим о 5 млн - это та цифра, которую мы видим по результатам кампании в этом году. Никто не ожидал чуда от отключение аналога. Мы лично не ждали, что это добавит 2-3%. Но мы точно знаем, как количество абонентов платного телевидение будет расти до 7 млн. У нас соглашение подписаны с 500 провайдерами – их количество значительно выросло за год за счет IPTV-провайдеров, которых у нас очень много. Приятной тенденцией этого года стало то, что они начали выходить из тени. Ваши подсказки о том, кто является недобросовестным партнером в вашем подъезде, срабатывают, они помогают их быстрее выявлять, договариваться и развивать. За это отдельное вам спасибо. Не стыдитесь стучать – это хорошо. Тот, кто не играет по правилам, задает боль в первую очередь вам. Поэтому мы за “стукачество” в правильном русле - за то, чтобы вы помогали нам в том, чтобы они следовали правилам игры.

О кодировании спутникового сигнала.Если меня спросить, насколько я уверен, что кодирование спутника произойдет в 2019-м, я уже могу говорить со 100% уверенностью – в мае следующего года мы уже начинаем кодирование. Первые коробки (тюнеры – Ред.) приедут уже в начале декабря. Тогда же и стартует широкомасштабная информационная кампания телеканалов о том, что скоро начнется кодирование их спутниковых сигналов. Кто-то не верит в эту легенду, поскольку она существует уже больше 10 лет. Но мы легенду превратим в конкретные шаги. Это самый приоритетный проект моей команды и мы будем им заниматься.

Развитию рынка Pay TV невозможно без борьбы с пиратством, Плюсы будут и в дальнейшем защищать свой контент через участие в антипиратской инициативе “Чистое небо”. Также группа отмечает, что у нее самый высокий показатель среди медиагрупп в Украине в альтернативных системах телеизмерения ОТТ-операторов. Общая доля каналов группы 1+1 media distribution составляет 22-23% – в Oll.TV и «Ланет», 28,8% – в «Домашнее ТВ» (общий проект «Виасат» и "Киевстар").

Контент - король

Примаков акцентировал на успехах “2+2” – канал в этом году вошел в ТОП-5 по доли мужской аудитории, благодаря своим детективным сериалам и футболу. На ТЕТ были отмечены скетчкомы, на ПЛЮСПЛЮС – мультфильмы Disney и Viacom. Женский канал “Бигуди” – самый молодой канал группы, его контент – это “Семейные мелодрамы”, идинская многосерийная драма “Я говорю да, согласна”, турецкая драма “Любовь против судьбы”. “Фишка” канала “Униан” – трансляции матчей Украинской премьер-лиги.