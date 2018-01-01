«1+1 медиа» будет ретранслировать еще 4 телеканала в интернете

Ранее «1+1 медиа» уже запустила онлайн-трансляцию телеканала «UA:Перший» и получила хорошие отзывы от зрителей в интернете, поэтому компания намерена расширить предложение украинского Live-контента.

«Мы видим спрос на линейное вещание в интернете, поэтому открыты для сотрудничества с украинскими телеканалами, которые производят качественный продукт. Наша цель – создать дополнительную ценность 1+1 video в виде удобного ресурса для просмотра профессионального телевизионного контента в интернете», – отмечает Анна Ткаченко, директор диджитал-направления «1+1 медиа».

Просмотр онлайн-трансляций пока будет ограничен по времени, однако до конца 2018 года медиахолдинг планирует ввести платную подписку и расширить доступ к контенту телеканалов в интернете в формате 24/7.

Напомним, сегодня видеобиблиотека платформы 1+1 video насчитывает более 17 тыс. часов контента, а на VOD-сервисе транслируются прямые эфиры 7 собственных телеканалов медиахолдинга (1+1 international, «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТБ») и 5 партнеров-вещателей (ZIK, «UA:Перший», «Громадське ТБ», «24 канал» и «8 канал»).

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