1+1 media: «Арест активов Коломойского никак не влияет на работу группы»

Ситуация с временным арестом активов бизнесмена Игоря Коломойского, который является бенефициарным собственником группы 1+1 media, не повлияет на деятельность компании.

"Компании, которые прямо или косвенно принадлежат господину Коломойскому или имеют для него корпоративный интерес, осуществляющие производственную и/или сервисную и/или торговую или иную операционную деятельность, вправе продолжать свою привычную хозяйственную деятельность, проводить операции и в полной мере распоряжаться денежными средствами и активами, если эти действия осуществляются в ходе обычной и надлежащей хозяйственной деятельности", – цитирует пресс-служба группы документ адвокатской компании Fieldfisher, представляющей интересы Коломойского в Высоком суде Лондона.

В связи с этим 1+1 media продолжит свою операционную деятельность в обычном режиме и готовиться к новому сезону. Никаких изменений в ее статусе также не предвидится.

"Все остальные «размышления и комментарии» касательно 1+1 media в этой связи в дальнейшем считаем неуместными и такими, которые не соответствуют действительности", – подчеркивают в группе.

Напомним, ранее Высокий суд Лондона принял решение об аресте активов бизнесмена на основании иска теперь уже государственного, а раньше принадлежавшего Игорю Коломойскому, ПриватБанка к бывшим собственникам финучреждения. Позже в СМИ начала появляться информация о том, что телеканал «1+1» может также перейти в госсобственность.

Фото: svoboda.org