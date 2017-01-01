«1+1» и «Зеонбуд» поспорили о том, пора ли отключать аналоговое ТВ

Провайдер цифровой сети «Зеонбуд» обвинил директора департамента развития сети вещания канала «1+1» в озвучивании неправдивой информации о работе цифровой телесети Т2, а именно о том, что телесети «1+1», «Интера» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины - больше цифровой телесети. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В «Зеонбуде» напомнили, что ранее его технические специалисты вместе со специалистами «1+1» и «Интера» провели выборочные измерения уровней сигналов от передатчиков аналоговых и цифровой сетей. Проведенный анализ карт покрытия телесетей и результаты измерений показали следующие результаты: самое большое покрытие имеет цифровая сеть провайдера как по покрытию населения, так и по территории страны; фактическая зона покрытия цифровой сети «Зеонбуда» больше, чем расчетная; фактическая зона покрытия аналоговых сетей «1+1» и «Интера» равна или меньше расчетной.

"Такое расхождение обусловлено тем, что в сети «Зеонбуда» новое современное передающее оборудование от лучших мировых производителей, фактические показатели которого значительно лучше паспортных, а в аналоговых сетях морально и физически устаревшее оборудование. Однако, мы с удивлением читаем многочисленные интервью господина Мальчевского, который был непосредственным участником рабочей группы, о том, что якобы покрытие цифровой сети составляет 50-60%", - отметили в компании.

Кроме того, указано в пресс-релизе, анализ «Зон расхождения» (территории, где в случае отключения аналогового сигнала, у зрителей могут возникнуть проблемы с приемом цифрового ТВ) показал, что в этих зонах находится 170 тыс. домохозяйств, принимающих аналоговое телевидение с эфира.

"То есть это и есть финальный размер «проблемы» отключения аналогового телевидения с точки зрения покрытия.Господин Мальчевский считает, что для решения этой проблемы необходимо построить дополнительно 70 передатчиков, то есть по передающей станции на каждые 2,5 тыс. домохозяйств. С нашей точки зрения, такое решение вопроса нецелесообразно", - подчеркивают в «Зеонбуде».

В свою очередь 1+1 Media заявили, что видят в этом заявлении провайдера политическую подоплеку, поскольку «Зеонбуд» умалчивает о том, что большая часть западной и центральной Украины останется без доступа к «1+1», а также отсутствует реакция Нацсовета по ТВ и радиовещанию на информацию о связи провайдера с режимом Януковича и т.д.

"В официально заявленной позиции 1+1 Media мы указывали, что провайдер эфирно-цифрового вещания «Зеонбуд», согласно лицензионным условиям, должен охватывать не меньше 95% населения. По нашей экспертной оценке, зона охвата населения сигналом Т2 меньше на 10-15% и находится в рамках 80-85%", - сказали в медиахолдинге.

По данным группы, в покрытии сигналом Т2 есть «белые пятна», что подтверждается выездными измерениями, проведенными 1+1 Media, «Интер» и НОТУ. "По нашим подсчетам, не менее 300 тыс. домохозяйств не охвачены ни цифровым сигналом, ни кабельными операторами. В зоне риска – небольшие населенные пункты, удаленные от больших городов. И сейчас у них есть альтернатива: смотреть или спутник, или эфирный аналог. Проблему мы видим в том, что даже при условии обеспечения населения цифровыми приемниками часть из них не сможет принять сигнал, если его априори нет в регионе", - отметили в холдинге.

Интервью Андрея Мальчевского «Телекритике» о том, что не так с отключением аналогового ТВ в этом году, можно прочесть здесь.

Напомним, ранее глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко сообщил, что «Интер Медиа Груп» и 1+1 media просили перенести дату отключения аналогового вещания на 2019 год.