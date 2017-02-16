«1+1» и «Эспрессо» покажут фильм от оскароносного режиссера о Майдане

Оскароносный режиссер Марк Джонатан Харрис и украинский режиссер Олесь Санин презентовали вчера, 16 февраля, в Киеве документальный фильм «Переломный момент: Война за демократию в Украине», выход которого в прошлом году анонсировал Экс-премьер Арсений Яценюк.

Телевизионная премьера ленты состоится в эфире трех украинских телеканалов. В частности, в эфире телеканала «1+1» фильм выйдет 20 февраля в 22:20, в эфире канала «Эспрессо» - 26 февраля в 19:10. По информации издания «МедиаНяня», также фильм выйдет на телеканале «Украина». Однако на сайте канала пока нет соответствующей информации.

"Мы уговорили нашу американскую продюсерскую группу, чтобы мы показали именно в это время и в эти дни здесь в Украине. Я хотел бы, чтобы зрители посмотрели на самих себя, какими они были, подумали какими они станут", - рассказал Олесь Санин каналу «Эспрессо».

По словам создателей фильма, за время работы над ним было записано 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины и снято почти 600 часов рабочего киноматериала. События «Переломного момента» охватывают начало 2013-го - конец 2015 года.

"В фильме использованы материалы, которые снимала наша съемочная группа. Очень много материала использовали, который снимали наши коллеги и то, что мы находили в интернете. Чрезвычайно много было видео людей, которые были в центре этих событий", - добавил украинский режиссер.

Напомним, до премьерного показа в Украине фильм получил признание как лучший документальный фильм на кинофестивале EtCultura (штат Флорида, США), а также стал участником Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре (Santa Barbara International Film Festival).

Подробнее о фильме режиссеры рассказали в программе «Сніданку з 1+1»: