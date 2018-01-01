«1+1» готовит социальное реалити о преимуществах децентрализации

Телеканал «1+1» начинает работу над новым социальным реалити, в котором объединенные территориальные общины будут соревноваться за инвестиции, создавая проекты для улучшения жизни в регионах. В эфир оно выйдет в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба канала, проект создается компанией «1+1 Продакшн», а реализуется совместно с программой DOBRE-USAID, поддерживающей развитие объединенных общин в Украине, и американским фондом WNISEF.

Как отмечает руководитель жанрового направления имиджевых проектов «1+1 Продакшн» Алла Стащенко, процесс децентрализации, который набирает обороты в Украине, дает огромные возможности для улучшения жизни простых украинцев в маленьких городах и селах. "К сожалению, пока не все это понимают. Наш проект о том, как можно эффективно использовать новые возможности. Он поможет людям осознать, что реформа децентрализации – это уникальный шанс для инициативных людей улучшить жизнь в своей стране, городе или селе", – рассказывает она.

В проекте примут участие пять общин, которые докажут способность раскрывать экономический потенциал своего региона. Община, которая справится с испытаниями лучше остальных, получит инвестиционный транш в свое развитие от фонда WNISEF.

Фото: media.1plus1.ua