«1+1» готовит реалити о девушках с пышными формами

Телеканал «1+1» начинает работу над новым реалити, участницы которого бросят вызов строгим стереотипам красоты в индустрии моды.Героинями проекта станут 10 девушек plus-size, которые будут соревноваться за возможность попасть в модельный бизнес.

Как сообщает пресс-служба канала, участницы будут выполнять различные задания и бороться с собственными комплексами под наблюдением жюри.

Новый реалити-компетишн будет снимать «1+1 Продакшн» по немецкому формату Curvy Supermodel. В Германии с успехом прошел первый сезон проекта и готовится второй. Проект призван не только сломать устаревшие стереотипы красоты в мировой моде, но и помочь бороться с «профессиональной» болезнью моделей - анорексией.

На «1+1» отмечают, что стать участницей проекта может любая украинка с пышными формами в возрасте от 18 до 32 лет. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо заполнить анкету на сайте канала.