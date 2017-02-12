«1+1»: «Голос країни-7» побил рекорд телесмотрения

Четвертый эпизод седьмого сезона вокального шоу «Голос країни», который телеканал «1+1» показал вчера, 12 февраля, прошел с рекордными показателями, сообщает пресс-служба канала.
Так, рейтинг программы по аудитории 18-54 (Украина) составил 8.2%, по 18-54 (50К+) - 7.9%, а доля - 21.5% и 22.3% соответственно.
По аудитории 18-54 (Украина) шоу собрало самую высокую долю за два последних сезона взрослого «Голосу країни», а по аудитории 18-54 (50К+) - рекордную долю за все время его выхода.По аудитории 18-54 (50К+) «Голос країни» стал самой рейтинговой программой на украинском телевидении с начала года. В целом, все выпуски шоу вошли в топ-5 самых рейтинговых программ.
Топ-5 самых рейтинговых программ на украинском ТВ с начала 2017 (18-54, 50К+)
Четвертый эпизод «Голосу країни-7» также лидировал в слоте показа.
Топ-6 каналов в слоте «Голосу країни» (12.02.2017, доля 18-54 Украина / 18-54 50К+)
На канале отмечают, что наиболее высоких показателей шоу достигло в конце выпуска, когда зрители увидели выступления 33-летнего священника Александра Клименко из города Березань, который стал участником команды Тины Кароль, и 23-летнего луганчанина Влада Белика - участника команды Потапа.
Напомним, первый эпизод «Голосу країни-7» стал самым рейтинговым телепродуктом на украинском ТВ с начала года по аудитории 18-54 (50К+).
Фото: пресс-служба «1+1»
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