«1+1»: «Голос країни-7» побил рекорд телесмотрения

Четвертый эпизод седьмого сезона вокального шоу «Голос країни», который телеканал «1+1» показал вчера, 12 февраля, прошел с рекордными показателями, сообщает пресс-служба канала.

Так, рейтинг программы по аудитории 18-54 (Украина) составил 8.2%, по 18-54 (50К+) - 7.9%, а доля - 21.5% и 22.3% соответственно.

По аудитории 18-54 (Украина) шоу собрало самую высокую долю за два последних сезона взрослого «Голосу країни», а по аудитории 18-54 (50К+) - рекордную долю за все время его выхода.По аудитории 18-54 (50К+) «Голос країни» стал самой рейтинговой программой на украинском телевидении с начала года. В целом, все выпуски шоу вошли в топ-5 самых рейтинговых программ.

Топ-5 самых рейтинговых программ на украинском ТВ с начала 2017 (18-54, 50К+)