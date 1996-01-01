«1+1» анонсирует рекордное количество выпусков «Вечернего Квартала»

Этой осенью, начиная с 30 сентября, телеканал «1+1» покажет рекордное количество выпусков юмористического шоу «Вечерний Квартал», сообщает пресс-служба канала.

Юмористический марафон стартует 30 сентября в 21:15 с первой части июльского концерта «квартальцев» в Одессе.В новом выпуске актеры студии «Квартал 95» представят номера и свежие шутки об одесском колорите, отдыхе, украинском шоу-бизнесе.

Кроме того, традиционно, звездные гости будут исполнять свои хиты. Это, например, Тина Кароль, Джамала, британская группа Hurts с мировым хитом Wonderful life.

Фото: Пресс-служба «1+1»