Телеканал ZIK готовит 7-часовой телемарафон ко Дню независимости

24 августа на телеканале ZIK состоится праздничный марафон. Начнется он в 10:00 онлайн-трансляцией военного парада с Крещатика. В течение дня приглашенные политики, депутаты и президенты будут вспоминать, что пережила Украина со дня провозглашения независимости и до сегодня.

Ведущими телемарафона будут Наталья Лятуринская, Богдан Машай, Ксения Смирнова и Павел Кругляковский.

ZIK также покажет киноцикл собственного производства «Шлях до незалежності» – пять фильмов как пять иллюстраций борьбы за независимость. Вечером в эфире ZIK выйдет спецвыпуск «Исторической правды» с Вахтангом Кипиани, в котором ведущий и гости студии будут обсуждать условия становления Украины как государства.

Фото: пресс-служба телеканала ZIK