Ольга Сумская и Кирилл Дыцевич показали фото со съемок сериала «Две матери»

Ольга Сумская, которая исполнит роль матери любимого главной героини, кардинально изменила имидж для съемок, сделав новую прическу.

«Я сама предложила продюсерам изменить прическу для роли Лидии, - рассказывает актриса. – Мы несколько дней искали новый образ, пробовали разные варианты, но ничего нового и интересно не могли найти. На эту прическу меня вдохновила Катрин Денев, с которой, кстати, я познакомилась на кинофестивале «Молодость». Я подумала: почему бы и нет! И утром в свой первый съемочный день прямо перед сценой меня подстригли, потому что при таком насыщенном графике в салон я просто не успевала. Ради роли я всегда иду смело на эксперименты».