Ольга Сумская и Кирилл Дыцевич показали фото со съемок сериала «Две матери»

«1+1 Продакшн» занимается съемками нового сериала для канала «1+1» под названием «Две матери». На своих страницах в соцсетях актеры Ольга Сумская и Кирилл Дыцевич, которые снимаются в мелодраме, поделились фотографиями со съемочной площадки.
Ольга Сумская, которая исполнит роль матери любимого главной героини, кардинально изменила имидж для съемок, сделав новую прическу.
«Я сама предложила продюсерам изменить прическу для роли Лидии, - рассказывает актриса. – Мы несколько дней искали новый образ, пробовали разные варианты, но ничего нового и интересно не могли найти. На эту прическу меня вдохновила Катрин Денев, с которой, кстати, я познакомилась на кинофестивале «Молодость». Я подумала: почему бы и нет! И утром в свой первый съемочный день прямо перед сценой меня подстригли, потому что при таком насыщенном графике в салон я просто не успевала. Ради роли я всегда иду смело на эксперименты».
Белорусский актер Кирилл Дыцевич исполняет в мелодраме «Две матери» роль Сергея, возлюбленного главной героини. Он также поделился с подписчиками кадрами со съемочной площадки в своем Instagram. Так, на фото можно увидеть лежащего на дороге Кирилла в мотоциклетном шлеме с ранами на лице (по сюжету герой Дыцевича попадает в аварию на мотоцикле во время погони за автомобилем).
Помимо Дыцевича и Сумской в фильме сыграют актеры Ирма Витовская, Зоряна Марченко, Ольга Атанасова, Виталина Библив, Николай Боклан и Михаил Пшеничный.
Производством ленты занимается «1+1 Продакшн», продюсерами фильма выступили Дарина Жукова, Алена Еремеева и Виктория Баранова. Главный режиссер и креативный продюсер - Евгений Баранов, оператор-постановщик- Виталий Запорожченко.
Премьера ленты запланирована на осень.