ТЕЛЕКРИТИКА

«Новый канал» раскрыл дату премьеры сериала собственного производства

Бизнес

Сегодня не снимать собственный сериальный контент – моветон. Следуя новому курсу плавной трансформации каналов StarLightMedia, к сериальному производству СТБ подключился «Новый канал», презентовав свое детище – сериал «Будиночок на щастя».


16 октября в эфире стартует ситком совместного производства «Нового канала» и IQ Production. В основе сюжета – добрая и смешная история о молодой столичной супружеской паре, которая переезжает в маленькую деревню Сеньковка.

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«Привыкшая к столичному комфорту девушка едет в деревню ради мечты своего мужа Макса. Тот одержим идеей построить страусиную ферму, и сделать это хочет именно в Сеньковке – родном селе его бабушки. Жить есть где – в скромном домике, который достался Максу по наследству. Вот только Маша не в восторге от изменений. Покидая столицу, она не представляла, что ее ждет. Ни салона красоты! Ни одного модного бутика! Более того – никакого супермаркета и никакой связи!» – говорится в анонсе сериала.

Главные роли в «Будиночку на щастя» исполнила известная зрителям StarLightMedia комедийная четверка – Галина Безрук, Константин Войтенко, Виталина Библив и Назар Заднепровский.

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«Мы привыкли просыпаться в комфортной постели, идти в душ под горячую воду, бежать за продуктами в магазин за углом, – говорит режиссер-постановщик Сергей Атрощенко. – А если человека из города лишить этих удобств, то получится классный сюжет для ситкома».

«За эти несколько месяцев съемок с нами случилось много чего, – улыбается актер Константин Войтенко. – Нас кусали пчелы (понарошку, не пугайтесь). Но гримеры сделали все так натурально, что съемочная группа вздрагивала каждый раз, когда я выходил на площадку. Я врезался в стену на тракторе, целый день сидел на электрическом столбе».

Узнать, смогут ли главные герои, Макс и Маша, выжить и стать в селе «своими» можно будет уже с 16 октября в 21:00 на «Новом канале».

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