«Новый канал» раскрыл дату премьеры сериала собственного производства

«Мы привыкли просыпаться в комфортной постели, идти в душ под горячую воду, бежать за продуктами в магазин за углом, – говорит режиссер-постановщик Сергей Атрощенко. – А если человека из города лишить этих удобств, то получится классный сюжет для ситкома».

«За эти несколько месяцев съемок с нами случилось много чего, – улыбается актер Константин Войтенко. – Нас кусали пчелы (понарошку, не пугайтесь). Но гримеры сделали все так натурально, что съемочная группа вздрагивала каждый раз, когда я выходил на площадку. Я врезался в стену на тракторе, целый день сидел на электрическом столбе».

Узнать, смогут ли главные герои, Макс и Маша, выжить и стать в селе «своими» можно будет уже с 16 октября в 21:00 на «Новом канале».