«112 Украина» покажет реалити о борьбе за парламентское кресло

«Это действительно большой социально-политический эксперимент, аналогов которому еще не было на украинском телевидении, – говорит генеральный директор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф. – В этом шоу мы фактически создаем социальные лифты, показываем, как они должны работать в масштабах страны, открываем новые лица в украинской политике», – подчеркнул Егор Бенкендорф.

Нардеп Вадим Рабинович также уверен, что на украинском ТВ еще не было подобного социального проекта.

«Задача проекта «Кандидат» – показать и доказать, что любой простой человек, обладая интеллектом, хорошими деловыми способностями и человеческими качествами, может пройти в парламент. Что в украинской власти могут быть порядочные люди, которые заслуживают доверия, – заявил лидер партии «За життя». – Я с большим интересом отношусь к этому проекту. Хочу пообщаться с этими людьми и, возможно, рассмотреть будущих звезд украинской политической арены».

Напомним, реалити-шоу «Кандидат» будет выходить на телеканале «112 Украина» каждое воскресенье в 21.00.