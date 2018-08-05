«112 Украина» покажет реалити о борьбе за парламентское кресло

26 августа на телеканале «112 Украина» выйдет премьерный выпуск программы «Кандидат», в которой примут участие 12 претендентов на звание народного депутата.
Как утверждают в «112 Украина», 13-серийное шоу «Кандидат» является самым дорогим и масштабным за все время существования украинского телевидения. Съемки реалити еще продолжаются, так что имя победителя не знают даже создатели проекта.
Ведущими программы стали лидер партии «За життя» Вадим Рабинович, член партии «За життя» Нестор Шуфрич, а также журналистка Анна Степанец.
Из тысячи претендентов на участие в шоу выбрали всего 12 человек. Именно им предстоит пройти все испытания и получить возможность обучаться в Стэнфордском университете и стать депутатом Верховной Рады.
«Это действительно большой социально-политический эксперимент, аналогов которому еще не было на украинском телевидении, – говорит генеральный директор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф. – В этом шоу мы фактически создаем социальные лифты, показываем, как они должны работать в масштабах страны, открываем новые лица в украинской политике», – подчеркнул Егор Бенкендорф.
Нардеп Вадим Рабинович также уверен, что на украинском ТВ еще не было подобного социального проекта.
«Задача проекта «Кандидат» – показать и доказать, что любой простой человек, обладая интеллектом, хорошими деловыми способностями и человеческими качествами, может пройти в парламент. Что в украинской власти могут быть порядочные люди, которые заслуживают доверия, – заявил лидер партии «За життя». – Я с большим интересом отношусь к этому проекту. Хочу пообщаться с этими людьми и, возможно, рассмотреть будущих звезд украинской политической арены».
Напомним, реалити-шоу «Кандидат» будет выходить на телеканале «112 Украина» каждое воскресенье в 21.00.