«1+1» снимает сериал с суперзакрученным сюжетом

Главные роли в новом сериале исполнят Ольга Атанасова, Зоряна Марченко, Михаил Пшеничный, Кирилл Дыцевич, Ольга Сумская, Ирма Витовская, Виталина Библив, Николай Боклан и Анатолий Гнатюк.

Сериал является адаптацией корейского формата «Две матери. Гнездо кукушки». Производством ленты занимается 1+1 Production, продюсерами сериала стали Дарина Жукова, Алена Еремеева и Виктория Баранова. Главный режиссер и креативный продюсер – Евгений Баранов, оператор-постановщик – Виталий Запорожченко.

В центре сюжета – история Марты и Зои, которые потеряли близкого человека: у Марты умер муж, который был братом Зои. Однако смерть Сергея не сблизила девушек, а напротив – разожгла ненависть между ними. Зоя винит в гибели брата Марту. Вскоре в жизни героинь появляется «мажор» Андрей, в которого они обе влюбляются. Однако любовным треугольником все не ограничивается – у Андрея есть мать, у которой есть ребенок, у которого есть… впрочем, вы и сами узнаете подробности сюжета в новом телевизионном сезоне.

Фото: пресс-служба «1+1»