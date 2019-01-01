YouTube врывается на рынок вертикальной видео-рекламы

Вчера, 12 сентября, на конференции Dmexco компания YouTube представила планы по созданию более привычных для пользователей вертикальных рекламных объявлений. Об этом сообщает The Drum.
Вертикальные видео набирают все большую популярность в рекламной индустрии. Компании переходят на формат, который зрителям привычнее и удобнее потреблять на смартфонах. По расчетам StatCounter, 51.3% от общего объема трафика обеспечивают мобильные устройства, 48.7% - десктопные.
Одними из первых, кто ввел моду на вертикальные видео стали Snapchat и Periscope (о последнем все уже почти забыли, когда функция прямых эфиров появилась в других социальных сетях).
Позднее к ним присоединился Instagram, который не только позволил загружать 15-секундные вертикальные видео в Stories, но и создал на своей площадке целый раздел, посвященный длительным роликам - IGTV. И, судя по данным о расходах крупных брендов на рекламу в соцсети, компания правильно понимает потребности аудитории.
Не удивительно, что YouTube решил включиться в игру. Теперь рекламодатели смогут размещать на платформе ролики, которые будут заполнять почти весь экран устройства пользователя, аналогично объявлениям в Instagram и Snapchat.
Также при нажатии на вертикальное видео, приложение будет перенаправлять юзеров по внешней ссылке, например, на сайт рекламодателя.
Одной из первых новый формат рекламы протестировала компания Hyundai.
Главный менеджер по продуктам YouTube Нил Маон (Neal Mahon) поделился результатами тестовой рекламной кампании для автопроизводителя. По его словам, вертикальные видео в сочетании с классическими горизонтальными видеоформатами, повісили узнаваемость бренда на 33%, а продажи - на 12%.
«По мере того, как все больше и больше видео снимается вертикально, мы хотим использовать все пространство [экрана], а не просто вставлять видео в горизонтальный макет с черными полосами по сторонам», - объяснил менеджер YouTube.