YouTube врывается на рынок вертикальной видео-рекламы

Вертикальные видео набирают все большую популярность в рекламной индустрии. Компании переходят на формат, который зрителям привычнее и удобнее потреблять на смартфонах. По расчетам StatCounter, 51.3% от общего объема трафика обеспечивают мобильные устройства, 48.7% - десктопные.

Одними из первых, кто ввел моду на вертикальные видео стали Snapchat и Periscope (о последнем все уже почти забыли, когда функция прямых эфиров появилась в других социальных сетях).

Позднее к ним присоединился Instagram, который не только позволил загружать 15-секундные вертикальные видео в Stories, но и создал на своей площадке целый раздел, посвященный длительным роликам - IGTV. И, судя по данным о расходах крупных брендов на рекламу в соцсети, компания правильно понимает потребности аудитории.