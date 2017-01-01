«Украина» взялась за старое: канал собирается транслировать российский сериал с запрещенным актером

ТРК «Украина» в очередной раз планирует транслировать многосерийную мелодраму «Чужое счастье», которая в апреле 2017 года уже вызывала шквал негодования у украинской общественности, а группа народных депутатов (Владимир Парасюк, Сергей Лещенко, Егор Соболев, Игорь Луценко, Вадим Ивченко, Тарас Пастух и Юрий Деревянко) даже обратилась к Госкино с требованием запретить показ сериала.

Тогда пресс-служба «Украины» сообщила «Телекритике», что сериал был произведен в копродукции Украины, Польши и России. Тем не менее, какова роль Украины в производстве ленты никто не уточнил.

Однако на различных публичных ресурсах рунета утверждается, что лента является «российским фильмом». Кроме того, сериал доступен к просмотру на официальном YouTube-канале кинокомпании «Русское», которая принимала участие в производстве проекта. На сайте www.kino-teatr.ru указаны всего три компании, занимавшиеся созданием ленты – это Abc-Film, «Русское» и кинокомпания Film Stream. Режиссерами ленты также являются россияне Анна Ерофеева и Борис Робей.

В телесериале снимался актер Иван Жидков, который внесен в базу «Миротворец» за участие в пропагандистских мероприятиях российских властей (фестиваль детского кино «Алые паруса» в крымском «Артеке»).

Государственное агентство по вопросам кино пока никак не отреагировало на сообщения в СМИ по поводу трансляции российского телесериала на «Украине».