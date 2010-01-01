«Свои» и «чужие». Как Нацсовет помог окружению президента укрепить свои позиции в одесском телепространстве

Победителями конкурса стали два телеканала, связанные с нардепами БПП Дмитрием Голубовым и Алексеем Гончаренко, у которых уже есть по одной цифровой лицензии в регионе. Еще одно место досталось телеканалу местного застройщика сирийского происхождение Аднана Кивана, у которого есть эфирная аналоговая лицензия.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании в четверг, 22 ноября, определил победителей конкурса на последние два места (из 10) в цифровом стандарте DVB-T/Т2 многоканальной эфирной цифровой телесети Концерна РРТ в 22 населенных пунктах Одесской области. Они были разделены на 4 синхронные зоны, каждая из которых охватывает определенные районы.
Первое место (во всех четырех зонах) досталось эфирному аналоговому вещателю «7 канал»(ООО «Ріак-Інформ») Аднана Кивана. Победителем в трех из четырех синхронных зон второго канала (12 населенных пунктов, включая Одессу) стал местный кабельный вещатель «Здоровье» (ООО «Телерадіокомпанія "Здоров’я"») народного депутата Блока Петра Порошенко, основателя Интернет-партии Украины Дмитрия Голубова (официально каналом владеет его жена Анастасия Лашкарева). Место в четвертой зоне второго канала, которая охватывает, в частности, Балту и Колбасову Поляну (10 населенных пунктов), досталось аналоговому вещателю из Балты – «БІК» (ООО «Балінформкомпанія»), 50% которого принадлежит экс-главе Одесского областного совета Михаилу Шмушковичу, связанному с нардепом БПП Алексеем Гончаренко.
В голосовании по «Здоровью» показательно воздержались Ольга Герасимьюк и Олег Черныш, назначенные в Нацсовет по парламентской квоте. Телеканал «Здоровье», будучи кабельным вещателем, сумел обогнать, в частности, многолетнего аналогового вещателя «Град». Канал остался без цифровой частоты в Одессе после отключение эфирного аналога. Хотя аналоговые вещатели, согласно утвержденному Нацсоветом Плану развития телерадиопространства Украины, имеют приоритет перед другими каналами – они должны получить цифровые лицензии практически «автоматом». Среди всех членов регулятора о Плане вспомнил только Олег Черныш.
Примечательно, что у Дмитрия Голубова уже есть одна цифровая лицензия в регионе – на вещание телеканала «Академия» в цифровой сети «Зеонбуда». Официально «Академией» владеет мама Голубова – Светлана Щелкунова. А Шмушкович значится собственником одесского телеканала «Думская.TV» (ООО «ТРК "Моя Одеса"»), который в декабре прошлого года получил цифровую лицензию на вещание на всю область в цифровой сети Концерна РРТ.
Всего на конкурс подались 7 телеканалов (от 8 юридических лиц). Регулятор проигнорировал кабельные телеканалы «MeдиаИнформ» (ООО «Інформаційне агентство "Медіа-інформ"») и «Бессарабия ТВ» (ООО «ТРК "Медиа-юг"»), которые претендовали на частоты во всей области. Также президентское большинство Нацсовета весьма показательно не захотело пролицензировать новосозданный телеканал Akkerman TV (ТОВ «ТРК Аккерман» из Белгород-Днестровского), чей собственник связан с ВО «Батькивщина». Канал подавался на все частоты в области, кроме Одессы.
Последний цифровой поезд
Одесская область единственный регион, в котором развито местное телевидение – на рынке больше 20 телеканалов, все они принадлежат разным группам влияния. В местной цифре «Зеонбуда» локальным телеканалам отведено всего 4 места. С целью разрешить проблему местного вещание в одесском регионе осенью прошлого года государственный Концерн РРТ запустил региональный мультиплекс на 8 мест. Регулятором был оперативно объявлен конкурс, итоги которого подвели в конце декабря 2017-го.
После этого конкурса Концерн РРТ нашел возможность расширить сеть еще на два канала. Новый конкурс на эти два места был объявлен Нацсоветом 19 июля. Он проводился с целью пролицензировать локальных местных вещателей в области, которые не смогли поучаствовать в предыдущем конкурсе. Поэтому главное отличие этого конкурса от предыдущего в том, что вещателям можно было выбрать населенные пункты с разбивкой на 4 зоны:
27 ТВК – Одесса;
51 ТВК – с. Николаевка Овидиопольского района, с. Петровск Тарутинского района, пгт Тарутино и пгт Сарата;
59 ТВК – г. Болград, г. Вилково Килийского района, с. Огородное Болградского района, г. Измаил, с. Каменское Арцизского района, г. Килия, г. Рени;
60 ТВК – г. Балта, г. Березовка, пгт Большая Михайловка, поселок Ковбасова Поляна, г. Кодима, с. Вестерничаны, пгт Любашевка, с. Николаевка, с. Петроверовка Ширяевского района, с. Раздольное.
Как прошел конкурс
Согласно конкурсными требованиями к программной концепции, телерадиоорганизации должны вести местное и региональное вещание, размещать в эфире социально-важные и информационные программы.
Аналоговый «7-й канал»подал на конкурс сразу две свои компании: ООО «Ріак-інформ» на всю область и ООО «ТРК "Арт"» на Одессу. Обе компании делили одну аналоговую частоту в городе – 7 ТВК. Представители вещателя, в частности, хвастались 80% собственного продукта и самыми высокими телерейтингами среди местных каналов, указывая на замеры компании GfK.
Кабельный вещатель «Здоровье» Дмитрия Голубова участвовал в декабрьском конкурсе, но представители телеканала не явились на конкурс, хотя вещатель оплатил лицензионный сбор (обязательное условие участия в конкурсе). На этот раз канал был представлен, по видеопрезентации можно было сделать вывод, что вещатель – обычный общественно-развлекательный телеканал, несмотря на название. Половина эфира – собственного производства. Для выполнение квот ведущие телеканала были отправлены на курсы украинского языка. Директор канала сообщила, что зритель канала – это «люди, которые разговаривают с телевизором». Глава Нацсовета Юрий Артеменко назвал презентацию телеканала «очень профессиональной».
Аналоговый канал «Град» подавался только на частоту в Одессе, у вещателя есть цифровая лицензия на шесть частот в области в сети компании «Зеонбуд», которые тот получил на конкурсе в сентябре. «Институт массовой информации» относит канал к сфере влияния Геннадия Труханова. Каналом владеют Анатолий Балинов (49%, он же директор) и Татьяна Шпалтакова (51%). Балинов в 2010-м был избран в Одесский городской совет по спискам «Сильной Украины», возглавлял депутатскую группу «Доверяй делам» Труханова. Татьяна Шпалтакова имеет общий бизнес с нардепом БПП Геннадием Чекитой. Ранее телеканалом владел экс-нардеп и местный одесский бизнесмен Алексей Козаченко. По данным "Телекритики" он сохранил влияние на канал через Шпалтакову. Глава Нацсовета Юрий Артеменко фактически призвал компанию отказаться от выигранных в сентябре частот на цифровое вещание в сети «Зеонбуд», поскольку она готовится к существенному повышению своих тарифов, обсуждая повышение с индустрией и Антимонопольным комитетом. Без наличия лицензии в Одессе запускать телеканалу цифровое вещание в области теряет смысл. У компании есть год, чтобы начать вещание на выигранных частотах в сети «Зеонбуда». Замглавы Нацсовета Ульяна Фещук напрямую посоветовала представителю телеканала вещать в кабеле, поскольку это дешевле.
Канал «Медиаинформ»(ООО «ИА "Медиа-Информ"»), согласно реестру юрлиц, принадлежит Арсении Покровской и Виктории Волковой. В исследовании «Института массовой информации» указано, что Виктория Волкова является дочерью экс-регионала Виктора Волкова, компаньона бывшего заместителя городского головы Одессы Сергея Черненко. В 2015 году Волков баллотировался в Одесский областной совет от партии «Возрождение». Арсения Покровская является автором и ведущей программ на телеканале «Глас», который связан с Трухановым. Члены Нацсовета отметили, что им не до конца понятно, о чем телеканал.
Телеканал «Бессарабия ТВ» имеет кабельную лицензию на вещание в городах на юге Одесской области (в частности – Белгород-Днестровском, Татарбунарах, Сарате и Измаиле). Структурой собственности он связан с группой «1+1 медиа». Телеканал зарегистрирован в Киеве – на ул. Крещатик, 4, где находится информагенство «УНИАН». В структуре собственности фигурирует ООО «Молодість дистриб'юшн» (99%), еще 1% принадлежит ООО «Ентрі-7», зарегистрированному в пгт Слобожанское Днепропетровской области. «Молодість дистриб'юшн» также владеет иноформагентством «УНИАН», она принадлежит компании «Посидония трейдинг» (99%) из Белиза и Катерине Костенко (1%), а ее директором числится юрисконсульт «1+1» Ирина Стройко. Компанией «Ентрі-7» владеет офшор «Стратеджик Джаинт лимитед» с Сейшельских островов. Вещатель делает акцент на новостных событиях в регионе, а также развлекательных программах с «бессарабским колоритом». Всего в эфире у компании 3 часа собственного производства, остальное время транслируются программы «2+2» и «УНИАН ТВ». Ульяна Фещук сообщила, что к документам компании были замечания, и они не исправлены.
Новосозданный телеканал Akkerman TV (ТОВ «ТРК Аккерман») принадлежит Юлии Коваль – дочери бывшего заместителя мэра Белгорода-Днестровского, экс-заместителя начальника Белгород-Днестровского порта и основателя местного отделения «Батькивщины» Олега Коваля. У компании есть радиостанция «Балта ФМ», которая кроме ФМ-частоты в Балте имела еще УКВ-частоты в области, но не вещала на них, из-за чего на прошлом заседании 14 ноября Нацсовет не продлил ей лицензию. На том заседании собственница компании уверяла, что последние годы были сложными, она просила деньги на содержание медиа у родителей. На конкурсе Сергей Костинский и Ульяна Фещук припомнили представителям телеканала, как владелица объясняла отсутствие вещания на УКВ-частотах кризисом 2014-го и маленькими доходами от рекламы в городах вещания, а потому усомнились, что у компании есть возможность запустить телеканал. Представители «Аккермана» назвали инвесторами нового канала своих потенциальных рекламодателей, предоставив во время обсуждения соглашения на сумму свыше 1 млн грн от представителей строительного бизнеса. Среди рекламодателей, в частности, значилась компания по строительству дорог. Ульяна Фещук усомнилась в необходимости такой компании рекламы на телевидении. В своей презентации вещатель обещал «объективную критику» и указал на сотрудничество с аналоговым местным телеканалом «Приморье» (ООО «ТРК «Приморье») из города Балты, аналоговую лицензию которого регулятор аннулировал в июле этого года. Собственником «Приморья» числится местный бизнесмен, депутат местного совета от «Батькивщины» Михаил Лазаренко.
Телеканал «БІК» (ООО «Балінформкомпанія») – это эфирный аналоговый телеканал, у вещателя 20-летний опыт работы в Балте и Котовске. Канал все это время принадлежал Игорю Балагуре (35%) и его сыновьям – Юрию (32%) и Борису (33%), но в 2018-м половину канала у них выкупил Шмушкович. Телеканал принимал участие в декабрьском конкурсе, но проиграл его. Таким образом, наличие нового совладельца, близкого к БПП, позволило каналу выиграть конкурс. Обсуждения телеканала фактически не было.
Одесская «цифра»: игра в монополию
Результаты конкурса показали, что окружение президента в предвыборный год хочет монополизировать одесское местное телепространство. «Телекритика» насчитала как минимум 5 из 14 цифровых телеканалов местного вещания, на которые имеют влияние люди из окружения президента.
В сети «Зеонбуда» на региональном конкурсе 2011 года 4 места были распределены следующим образом: одно место автоматически получил на то время государственный областной одесский канал (ныне «UA:Одеса»из сети общественных вещателей), остальные три места отошли телеканалам экс-регионала Сергея Кивалова – «Репортер», «Академия» и «Третий цифровой» (первые два вещали в аналоге, третий был оперативно создан под конкурс).
В 2016–2017 Кивалов распродал свои телеканалы: «Академию» купил Дмитрий Голубов, «Репортер» – экс-председатель правления банков ПУМБ и «Ренессанс Кредит» Сергей Черненко, половину «Третьего цифрового» купил Андрей Продаевич (семья Продаевич влиятельная в городе), а вторая половина осталась у экс-регионала (официально 50% у Эльвины Черняк, бухгалтера фирмы «ЛСУ» Ирины Ореховой – внебрачной дочери Кивалова). Но у «Третьего цифрового» есть частота только в Одессе, частоты в области оставались до последнего времени свободными. Частота в Измаиле на конкурсе, который проводил регулятор в сентябре этого года, отошла коммунальному каналу облсовета «ТВ Измаил», остальные шесть частот (в Березовке, пгт Николаевка, пгт Петроверовка, пгт Сарата и селах Каменское и Колбасова Поляна) достались на этом же конкурсе каналу «Град».
Победителями декабрьского конкурса на 8 мест в цифровой сети Концерна РРТ стали три телеканала, принадлежащих людям из окружения президента («Думская.TV» нардепа БПП Алексея Гончаренко, «Одеса 1» лидера киевского отделения партии «Наш край»Владимира Макеенко и «Южная волна» замглавы Одесского облсовета и одесского лидера партии «Наш край» Юрия Димчогло), три канала застройщика Владимира Галантерника, которого называют покровителем мэра Одессы Геннадия Труханова («Первый городской», GTV и А1), канал OLViA местного застройщика, гражданина Греции Пантелиса Василиоса Бумбураса, а также канал «ПлюсПлюс»из группы «1+1 медиа».
Без цифровой лицензии до последнего времени оставался «7 канал» застройщика Аднана Кивана, «Град», а также Plus бывшего мэра Одессы Алексея Костусева (из сферы влияния Геннадия Труханова) и «Глас», подконтрольный Труханову. Два последних не изъявили желания попасть в местную «цифру» – они не подавались на конкурсы.