«Свои» и «чужие». Как Нацсовет помог окружению президента укрепить свои позиции в одесском телепространстве

Согласно конкурсными требованиями к программной концепции, телерадиоорганизации должны вести местное и региональное вещание, размещать в эфире социально-важные и информационные программы.

Аналоговый «7-й канал»подал на конкурс сразу две свои компании: ООО «Ріак-інформ» на всю область и ООО «ТРК "Арт"» на Одессу. Обе компании делили одну аналоговую частоту в городе – 7 ТВК. Представители вещателя, в частности, хвастались 80% собственного продукта и самыми высокими телерейтингами среди местных каналов, указывая на замеры компании GfK.

Кабельный вещатель «Здоровье» Дмитрия Голубова участвовал в декабрьском конкурсе, но представители телеканала не явились на конкурс, хотя вещатель оплатил лицензионный сбор (обязательное условие участия в конкурсе). На этот раз канал был представлен, по видеопрезентации можно было сделать вывод, что вещатель – обычный общественно-развлекательный телеканал, несмотря на название. Половина эфира – собственного производства. Для выполнение квот ведущие телеканала были отправлены на курсы украинского языка. Директор канала сообщила, что зритель канала – это «люди, которые разговаривают с телевизором». Глава Нацсовета Юрий Артеменко назвал презентацию телеканала «очень профессиональной».

Аналоговый канал «Град» подавался только на частоту в Одессе, у вещателя есть цифровая лицензия на шесть частот в области в сети компании «Зеонбуд», которые тот получил на конкурсе в сентябре. «Институт массовой информации» относит канал к сфере влияния Геннадия Труханова. Каналом владеют Анатолий Балинов (49%, он же директор) и Татьяна Шпалтакова (51%). Балинов в 2010-м был избран в Одесский городской совет по спискам «Сильной Украины», возглавлял депутатскую группу «Доверяй делам» Труханова. Татьяна Шпалтакова имеет общий бизнес с нардепом БПП Геннадием Чекитой. Ранее телеканалом владел экс-нардеп и местный одесский бизнесмен Алексей Козаченко. По данным "Телекритики" он сохранил влияние на канал через Шпалтакову. Глава Нацсовета Юрий Артеменко фактически призвал компанию отказаться от выигранных в сентябре частот на цифровое вещание в сети «Зеонбуд», поскольку она готовится к существенному повышению своих тарифов, обсуждая повышение с индустрией и Антимонопольным комитетом. Без наличия лицензии в Одессе запускать телеканалу цифровое вещание в области теряет смысл. У компании есть год, чтобы начать вещание на выигранных частотах в сети «Зеонбуда». Замглавы Нацсовета Ульяна Фещук напрямую посоветовала представителю телеканала вещать в кабеле, поскольку это дешевле.

Канал «Медиаинформ»(ООО «ИА "Медиа-Информ"»), согласно реестру юрлиц, принадлежит Арсении Покровской и Виктории Волковой. В исследовании «Института массовой информации» указано, что Виктория Волкова является дочерью экс-регионала Виктора Волкова, компаньона бывшего заместителя городского головы Одессы Сергея Черненко. В 2015 году Волков баллотировался в Одесский областной совет от партии «Возрождение». Арсения Покровская является автором и ведущей программ на телеканале «Глас», который связан с Трухановым. Члены Нацсовета отметили, что им не до конца понятно, о чем телеканал.

Телеканал «Бессарабия ТВ» имеет кабельную лицензию на вещание в городах на юге Одесской области (в частности – Белгород-Днестровском, Татарбунарах, Сарате и Измаиле). Структурой собственности он связан с группой «1+1 медиа». Телеканал зарегистрирован в Киеве – на ул. Крещатик, 4, где находится информагенство «УНИАН». В структуре собственности фигурирует ООО «Молодість дистриб'юшн» (99%), еще 1% принадлежит ООО «Ентрі-7», зарегистрированному в пгт Слобожанское Днепропетровской области. «Молодість дистриб'юшн» также владеет иноформагентством «УНИАН», она принадлежит компании «Посидония трейдинг» (99%) из Белиза и Катерине Костенко (1%), а ее директором числится юрисконсульт «1+1» Ирина Стройко. Компанией «Ентрі-7» владеет офшор «Стратеджик Джаинт лимитед» с Сейшельских островов. Вещатель делает акцент на новостных событиях в регионе, а также развлекательных программах с «бессарабским колоритом». Всего в эфире у компании 3 часа собственного производства, остальное время транслируются программы «2+2» и «УНИАН ТВ». Ульяна Фещук сообщила, что к документам компании были замечания, и они не исправлены.

Новосозданный телеканал Akkerman TV (ТОВ «ТРК Аккерман») принадлежит Юлии Коваль – дочери бывшего заместителя мэра Белгорода-Днестровского, экс-заместителя начальника Белгород-Днестровского порта и основателя местного отделения «Батькивщины» Олега Коваля. У компании есть радиостанция «Балта ФМ», которая кроме ФМ-частоты в Балте имела еще УКВ-частоты в области, но не вещала на них, из-за чего на прошлом заседании 14 ноября Нацсовет не продлил ей лицензию. На том заседании собственница компании уверяла, что последние годы были сложными, она просила деньги на содержание медиа у родителей. На конкурсе Сергей Костинский и Ульяна Фещук припомнили представителям телеканала, как владелица объясняла отсутствие вещания на УКВ-частотах кризисом 2014-го и маленькими доходами от рекламы в городах вещания, а потому усомнились, что у компании есть возможность запустить телеканал. Представители «Аккермана» назвали инвесторами нового канала своих потенциальных рекламодателей, предоставив во время обсуждения соглашения на сумму свыше 1 млн грн от представителей строительного бизнеса. Среди рекламодателей, в частности, значилась компания по строительству дорог. Ульяна Фещук усомнилась в необходимости такой компании рекламы на телевидении. В своей презентации вещатель обещал «объективную критику» и указал на сотрудничество с аналоговым местным телеканалом «Приморье» (ООО «ТРК «Приморье») из города Балты, аналоговую лицензию которого регулятор аннулировал в июле этого года. Собственником «Приморья» числится местный бизнесмен, депутат местного совета от «Батькивщины» Михаил Лазаренко.

Телеканал «БІК» (ООО «Балінформкомпанія») – это эфирный аналоговый телеканал, у вещателя 20-летний опыт работы в Балте и Котовске. Канал все это время принадлежал Игорю Балагуре (35%) и его сыновьям – Юрию (32%) и Борису (33%), но в 2018-м половину канала у них выкупил Шмушкович. Телеканал принимал участие в декабрьском конкурсе, но проиграл его. Таким образом, наличие нового совладельца, близкого к БПП, позволило каналу выиграть конкурс. Обсуждения телеканала фактически не было.