«Інспектор. Міста» покажет проверку перспективных городов

Среди таких городов оказались Скадовск, Калуш, Мукачево, Залещики, Винница и Кропивницкий.

По мнению Владимира Остапчука, эти населенные пункты имеют все шансы, чтобы стать туристическими центрами международного уровня.

«Вы заметили, что в Instagram каждый охотно ставит локацию Монте-Карло или Бордо? А на Украину смотрят так: не хватило денег на Европу или Турцию – буду отдыхать дома, – говорит ведущий. – Мы покажем города с огромным потенциалом и экзотической изюминкой».

Ведущий проверит города на качество медицины и образования, честность элиты, уровень безопасности, питания и сферы услуг. Остапчук также встретится с мэрами, чтобы оценить «прозрачность» их работы, расследует резонансные события, о которых рассказали зрители проекта.

«Съемки нового сезона «Інспектор. Міста» превратились в детектив с примесью экшена и фильма ужасов, – признался ведущий. – На съемочную группу нападали охранники, женщины и даже директор детского сада. В Скадовске руководитель одного из заведений, которое мы проверяли, начал ломать нашу технику. Затем мужчина вызвал своих охранников, одетых в полицейскую форму. Я волновался за безопасность и жизнь своей команды».

Заведения, работники которых готовы меняться и развиваться, вместо таблички «Ганьба» получат второй шанс – через месяц ведущий вернется, чтобы оценить изменения.